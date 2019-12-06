«Нормандский» саммит Меркель начнет с отдельных встреч с Путиным и Зеленским, фото — Global Look Press /Christian Spicker

https://racurs.ua/n130466-normandskiy-sammit-merkel-nachnet-s-otdelnyh-vstrech-s-putinym-i-zelenskim.html

Ракурс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет 9 декабря отдельные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Только после этого состоится рабочее заседание с участием всех четырех лидеров, а также совместная пресс-конференция.

О графике саммита, который продлится приблизительно четыре часа, рассказала на брифинге в Берлине зампред правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Встреча резидентов Франции, Украины, РФ и канцлера Германии стартует в Париже 9 декабря в 16.00 по местному времени (17.00 по Киеву). Совместная конференция запланирована на 19.00. Но перед началом переговоров «нормандской четверки» Меркель отдельно встретится тет-а-тет сначала с Путиным, а затем с Зеленским. Эти встречи будут продолжаться по полчаса.

Кроме того, Меркель и Путин могут обсудить скандал вокруг высылки из Берлина российских дипломатов. Это связано с подозрениями немецких силовиков относительно участия Москвы в убийстве гражданина Грузии. Канцлер 4 декабря сообщила, что планирует в Париже поднять тему расследования.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал также о двусторонней встрече своего босса с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Вчера «Ракурс» сообщал, что в Кремле заговорили о необязательности договоренностей, которые могут достичь на «нормандском саммите».