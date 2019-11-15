Растрата госимущества на 98 млн грн: лесничество на Харьковщине занималось незаконной рубкой. Фото: mohitzist.ir

https://racurs.ua/n129481-rastrata-gosimuschestva-na-98-mln-grn-lesnichestvo-na-harkovschine-zanimalos-nezakonnoy-rubkoy.html

Ракурс

Незаконная рубка лесов на Харьковщине нанесла государству ущерб в особо крупных размерах.

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Восемь подозреваемых должностных лиц одного из государственных предприятий координировали незаконную вырубку более 18 тыс. деревьев на территории лесничества в Харьковской области, чем нанесли ущерб в размере 98,6 млн грн, сообщает пресс-центр ГПУ.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц). Соответствующие подозрения уже объявлены.

Вчера, 14 ноября, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. Следственные мероприятия продолжаются.

Как писал «Ракурс», ранее правоохранители установили, что в Карпатском биосферном заповеднике работники лесхоза осуществляли незаконную вырубку леса с целью его дальнейшей нелегальной реализации.