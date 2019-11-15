Розтрата держмайна на 98 млн грн: лісництво на Харківщині займалося незаконною рубкою. Фото: mohitzist.ir

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Ракурс

Незаконна рубка лісів на Харківщині завдала державі збитків в особливо великих розмірах.

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Восьмеро підозрюваних посадовців одного з державних підприємств координували незаконну вирубку понад 18 тис. дерев на території лісництва в Харківській області, чим спричинили збитки у розмірі 98,6 млн грн, повідомляє прес-центр ГПУ.

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб). Відповідні підозри вже оголошено.

Вчора, 14 листопада, правоохоронцями були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних. Слідчі заходи тривають.

Як писав «Ракурс», раніше правоохоронці викрили, що в Карпатському біосферному заповіднику працівники лісгоспу здійснювали незаконну вирубку лісу з метою його подальшої нелегальної реалізації.