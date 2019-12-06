Лісівників викрили на незаконній вирубці. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n130467-na-harkivschyni-lisivnyky-nakraly-lisu-na-sumu-5-5-mln-grn-dbr-foto.html

Ракурс

У Харківській області лісівники здійснювали незаконну вирубку дерев й завдали державі збитків на суму 5,5 млн грн.

Дев’ятеро посадовців державного підприємства «Балаклійське лісове господарство» надавали стороннім особами дозвіл на вирубку деревини цінних порід під виглядом санітарного очищення лісу. Згодом дерева продавали. Про це 6 грудня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні лісництва та за місцем проживання підозрюваних. Дії лісівників кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці встановили, що восьмеро підозрюваних посадовців одного з державних підприємств координували незаконну вирубку понад 18 тис. дерев на території лісництва в Харківській області, чим спричинили збитки у розмірі 98,6 млн грн.