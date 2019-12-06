Юрій Вітренко, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/ua/n130489-naftogaz-gotovyy-vidklykaty-novi-pozovy-proty-gazpromu-u-razi-pidpysannya-dovgostrokovogo.html

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НАК «Нафтогаз України» готовий відкликати свої нові судові позови проти «Газпрому» у разі підписання довгострокового контракту на транзит газу, який буде покривати всі витрати, і якщо «Нафтогазу» буде компенсовано невиконання російським газовим монополістом своїх зобов’язань за поточними контрактами.

Про це за результатами чергових переговорів із «Газпромом» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив гендиректор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Як ви самі бачите, у нас теж конструктивна позиція — покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися, — зазначив Вітренко.

Також, за словами Вітренко, Україна готова розглянути можливість отримати від «Газпрому» газ у рахунок погашення встановленої рішенням Стокгольмського арбітражу заборгованості на суму 3 млрд дол. США.

Вітренко зазначив, що цей раунд переговорів між «Нафтогазом» та «Газпромом» відбувся на прохання Європейської комісії, оскільки російська сторона хоче включити питання врегулювання рішень Стокгольмського арбітражу в «пакет» для переговорів щодо транзиту.

Нагадаємо, міністр енергетики Росії Олександр Новак нещодавно заявив, що тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо укладання нової угоди про транспортування газу може відбутися на наступному тижні, після переговорів у «нормандському форматі» в Парижі.