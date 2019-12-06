Юрий Витренко, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/n130489-naftogaz-gotov-otozvat-novye-iski-protiv-gazproma-v-sluchae-podpisaniya-dolgosrochnogo.html

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НАК «Нафтогаз Украины» готов отозвать свои новые судебные иски против «Газпрома» в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение российским газовым монополистом своих обязательств по текущим контрактам.

Об этом по результатам очередных переговоров с «Газпромом» на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил гендиректор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция — покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться, — отметил Витренко.

Также, по словам Витренко, Украина готова рассмотреть возможность получить от «Газпрома» газ в счет погашения установленной решением Стокгольмского арбитража задолженности на сумму 3 млрд долл. США.

Витренко отметил, что этот раунд переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом» состоялся по просьбе Европейской комиссии, поскольку российская сторона хочет включить вопрос урегулирования решений Стокгольмского арбитража в «пакет» для переговоров по транзиту.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак недавно заявил, что трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по заключению нового соглашения о транспортировке газа может произойти на следующей неделе, после переговоров в «нормандском формате» в Париже.