Газовые переговоры Киева и Москвы состоятся после нормандского саммита, фото — "Рамблер"

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Ракурс

Киев и Москва 5 декабря не встретились, чтобы обсудить будущее транзита газа через территорию Украины.

Министр энергетики России Александр Новак предположил, что встреча в формате Украина—Россия—ЕС относительно заключения нового соглашения о транспортировке газа может произойти на следующей неделе — 9−15 декабря.

Об этом Новак сообщил сегодня во время встречи с журналистами. Напомним, что саммит руководителей Украины, РФ, Франции и Германии запланирован на 9 декабря в Париже.

Раунд переговоров о транзите топлива должен был состояться 5 декабря, однако стороны не встретились. Новак пояснил, что «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» должны доработать документы между собой.

Если все стороны переговоров будут нацелены на следующей встрече на конкретные решения, мы сможем к ним прийти, — заявил российский министр во время встречи со СМИ.

Срок, когда стороны могут заключить двусторонний договор о транзите, заканчивается 13 декабря. Киев настаивает на том, что восстановление прямых закупок газа РФ зависит от того, заплатит ли «Газпром» долг в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража (3 млрд долл.).

Президент России Владимир Путин заявил, что требования Украины к новому транзитному контракту «неприемлемы». В «Нафтогазе» объяснили, что устанавливали цены в соответствии с затратами компании на прокачку.

Кроме того, ранее президент Зеленский заявлял, что готов обсуждать во время «нормандского» саммита и газовые вопросы.