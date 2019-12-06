Газові переговори Києва і Москви відбудуться після нормандського саміту, фото — "Рамблер"

https://racurs.ua/ua/n130451-gazovi-peregovory-kyieva-i-moskvy-vidbudutsya-pislya-normandskogo-samitu-rosiyskyy-ministr.html

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Київ та Москва 5 грудня не зустрілися, щоб обговорити майбутнє транзиту газу через територію України.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак припустив, що зустріч у форматі Україна—Росія—ЄС щодо укладання нової угоди про транспортування газу може відбутися на наступному тижні — 9−15 грудня.

Про це Новак повідомив сьогодні під час зустрічі з журналістами. Нагадаємо, що саміт керівників України, РФ, Франції та Німеччини заплановано на 9 грудня у Парижі.

Раунд переговорів щодо транзиту мав відбутися 5 грудня, однак цієї зустрічі не сталося. Новак пояснив, що «Газпром», «Нафтогаз» та «Оператор ГТС України» мають допрацювати документи між собою.

Якщо всі сторони переговорів щодо газу будуть націлені на наступній зустрічі на конкретні рішення, ми зможемо до них прийти, — заявив російський міністр під час зустрічі зі ЗМІ.

Термін, коли сторони можуть укласти двосторонній договір про транзит, закінчується 13 грудня. Київ наполягає на тому, що відновлення прямих закупівель газу РФ залежить від того, чи сплатить «Газпром» борг відповідно до рішень Стокгольмського арбітражу (3 млрд дол.).

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вимоги України до нового транзитного контракту «є неприйнятними». В «Нафтогазі» пояснили, що встановлювали ціни відповідно до витрат компанії на прокачування.

Крім того, раніше президент Зеленський заявляв, що готовий обговорювати під час «нормандського» саміту й газові питання.