Dragon. Фото: twitter.com

https://racurs.ua/ua/n130450-myshi-kosmonavty-spacex-zapustyla-v-kosmos-novu-raketu-video.html

Ракурс

Компанія SpaceX запустила в космос нову 550-тонну ракету Falcon 9. Запуск був здійснений 5 грудня з мису Канаверал. Ракета вивела на орбіту Міжнародної космічної станції (МКС) безпілотний корабель Dragon, на борту якого перебуває 2585 кг вантажу.

На кораблі серед іншого перебувають і 40 піддослідних мишей, частина з яких генетично модифіковані, повідомляє News13.

Стикування Dragon із МКС відбудеться цієї неділі. Корабель доставить на станцію необхідні для роботи інструменти та різні запчастини.

Піддослідні миші необхідні для проведення експериментів із вивчення впливу невагомості на м’язи та кістки. З цією проблемою стикаються космонавти, які тривалий час перебувають на навколоземній орбіті в умовах низької гравітації.

На думку фахівців, експерименти над мишами у космосі допоможуть створити ефективні ліки не лише для космонавтів, а й для пацієнтів на Землі. Про це розповів Патрік О’Нілл із Національної лабораторії США. Науковець додав, що всі піддослідні миші повернуться живими на Землю на початку наступного року.

На борту Dragon також перебуває міні-пивоварня від компанії Аnheuser-Busch, за допомогою якої буде встановлено, як впливає невагомість на пророщення зерен ячменю.

Також на МКС буде доставлена японська цифрова камера, яка допоможе отримати знімки Землі з космосу з високою роздільною здатністю.

Як раніше писав «Ракурс», компанія SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 із 60 супутниками на борту. Це перший крок програми із покриття Землі супутниковим інтернетом.