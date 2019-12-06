NASA створить «готель» для роботів на МКС. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n130448-aerokosmichne-agentstvo-ssha-stvoryt-gotel-dlya-robotiv-na-mks-foto.html

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NASA, Національне аерокосмічне агентство США, встановить зовні Міжнародної космічної станції «готель» для роботів.

Сховище для роботизованих пристроїв отримало назву RiTS, «постояльцями» виступлять пристрої RELL (Robotic External Leak Locators). Ці машини астронавти використовують для пошуку витоків кисню ззовні станції. Про це повідомляється на сайті NASA.

Роботи перебуватимуть у «готелі», коли не будуть задіяні. Сховище дозволить захистити пристрої від від радіації, перепаду температур та мікрометеоритів.

Раніше роботизовані пристрої зберігали всередині МКС, але їм не завжди вистачало місця, оскільки на станцію із Землі присилали нові пристрої для проведення досліджень.

Першого робота RELL запустили на станцію у 2015 році, й NASA залишилось задоволеним його роботою, тому у 2019 році на станцію відправили запасний апарат.

Нагадаємо, співробітники NASA розробили роботизований місячний модуль. Апарат зможе доставити в полярні регіони ровер. Технологія здатна підтримувати максимальну точність при будь-якій масі вантажу.