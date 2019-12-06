Медичне диво в Іспанії: лікарі «оживили» жінку, серце якої не билося понад шість годин. Фото: med-info.ru

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Диво медицини сталося в одній із клінік Барселони. Лікарям вдалося реанімувати британку, серце якої не билося 6,5 годин.

Серце 34-річної Одрі Меш зупинилося внаслідок переохолодження. Вона разом із чоловіком прогулювалася каталонськими Піренеями і раптово знепритомніла, пише РІА «Новости» з посиланням на матеріали Vanguardia.

Чоловік потерпілої розповів, що в його дружини були відсутні пульс і дихання, вона перестала подавати ознаки життя. На момент прибуття рятувальників температура тіла Одрі становила 18 градусів.

Аби реанімувати жінку, медики підключили систему екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Вона дозволила відновити серцеву діяльність до нормального рівня. Після реанімаційних процедур в Одрі не спостерігалося жодних невротичних відхилень, крім оніміння кінчиків пальців.

За заявою співробітника клініки Едуарда Аргудо, таке дивне «оживлення» стало можливим завдяки стану мозку. Він швидко охолонув і його потреба в кисні різко знизилася ще до зупинки серця.

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