Медицинское чудо в Испании: врачи «оживили» женщину, сердце которой не билось более шести часов. Фото: med-info.ru

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Ракурс

Чудо медицины произошло в одной из клиник Барселоны. Врачам удалось реанимировать британку, сердце которой не билось 6,5 часов.

Сердце 34-летней Одри Мэш остановилось вследствие переохлаждения. Она вместе с мужем прогуливалась по каталонским Пиренеям и внезапно потеряла сознание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы Vanguardia.

Супруг пострадавшей рассказал, что у его жены отсутствовали пульс и дыхание, она перестала подавать признаки жизни. На момент прибытия спасателей температура тела Одри составляла 18 градусов.

Чтобы реанимировать женщину, медики подключили систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Она позволила восстановить сердечную деятельность до нормального уровня. После реанимационных процедур у Одри не наблюдалось никаких невротических отклонений, кроме онемения кончиков пальцев.

По заявлению сотрудника клиники Эдуарда Аргудо, такое чудесное «оживление» стало возможным благодаря состоянию мозга. Он быстро охладился и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца.

Ранее «Ракурс» писал еще об одном уникальном случае в медицинской практике. В Индии у мальчика во рту обнаружили 526 лишних зубов. Врачи диагностировали опухоль, наполненную рудиментарными зубами.