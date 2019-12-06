NASA создаст «отель» для роботов на МКС. Фото: Вести

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NASA, Национальное аэрокосмическое агентство США, установит на Международной космической станции «отель» для роботов.

Хранилище для роботизированных устройств получило название RiTS, «постояльцами» выступят устройства RELL (Robotic External Leak Locators). Эти машины астронавты используют для поиска утечек кислорода извне станции. Об этом сообщается на сайте NASA.

Работы будут находиться в «отеле», когда не будут задействованы. Хранилище позволит защитить устройства от радиации, перепада температур и микрометеоритов.

Ранее роботизированные устройства хранили внутри МКС, но им не всегда хватало места, поскольку на станцию с Земли присылали новые устройства для проведения исследований.

Первого робота RELL запустили на станцию в 2015 году, и NASA осталось довольно его работой, поэтому в 2019 году на станцию отправили запасной аппарат.

Напомним, сотрудники NASA разработали роботизированный лунный модуль. Аппарат сможет доставить в полярные регионы ровер. Технология способна поддерживать максимальную точность при любой массе груза.