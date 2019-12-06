Dragon. Фото: twitter.com

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Ракурс

Компания SpaceX запустила в космос новую 550-тонную ракету Falcon 9. Запуск был осуществлен 5 декабря с мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту Международной космической станции (МКС) беспилотный корабль Dragon, на борту которого находится 2585 кг груза.

На корабле среди прочего находятся и 40 подопытных мышей, часть из которых генетически модифицированные, сообщает News13.

Стыковка Dragon с МКС должна произойти в это воскресенье. Корабль доставит на станцию необходимые для работы инструменты и различные запчасти.

Подопытные мыши необходимы для проведения экспериментов по изучению влияния невесомости на мышцы и кости. С данной проблемой сталкиваются космонавты, которые длительное время находятся на околоземной орбите в условиях низкой гравитации.

По мнению специалистов, эксперименты над мышами в космосе помогут создать эффективное лекарство не только для космонавтов, но и для пациентов на Земле. Об этом рассказал Патрик О’Нилл из Национальной лаборатории США. Ученый добавил, что все подопытные мыши возвратятся живыми на Землю в начале следующего года.

На борту Dragon также находится мини-пивоварня от компании Аnheuser-Busch, с помощью которой будет установлено, как влияет невесомость на прорастание зерен ячменя.

Также на МКС будет доставлена японская цифровая камера, которая поможет получить снимки Земли из космоса с высоким разрешением.

Как ранее писал «Ракурс», компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с 60 спутниками на борту. Это первый шаг программы по покрытию Земли спутниковым интернетом.