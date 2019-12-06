Изменения климата: ученые обнаружили неожиданный плюс глобального потепления для фермеров

Ученые обнаружили неожиданную пользу глобального потепления, фото: PxHere

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Неожиданный плюс глобального потепления для фермеров обнаружили британские ученые в результате экспериментов с использованием нагретых участков поля для проверки реакции культур на смену температуры.

Первый в своем роде полевой эксперимент установил связь между более теплыми октябрями в Великобритании и более высокими урожаями рапса, сообщает издание EurekAlert.

Культуры, посаженные осенью и собранные в начале следующего лета, особенно чувствительны к температуре в определенные месяцы, в результате чего размер урожая в зависимости от года может колебаться до 30%. Известно, что более высокие температуры в октябре коррелируют с более высокими урожаями рапса, но причина этой тенденции была неясной.

Результаты этого исследования, проведенного Центром Джона Иннеса, показывают, что температура в октябре является неожиданно важной для определения времени цветения, и более теплые октябри приводят к задержке цветения следующей весной.

Таким образом, температура имеет решающее значение для жизненного цикла рапса, поскольку она определяет, в какой момент растение переживает переход от вегетативного состояния к репродуктивному, поскольку задержки в цветении связаны с более высокими урожаями.

Исследование показало, что потепление в условиях октября задержало этот переход на 3−4 недели.

Мы обнаружили, что масличный рапс перестает расти, когда в конце октября проходит цветочный переход, и более высокие температуры в это время года позволяют растению расти дольше и дают больше возможностей для повышения урожайности, — отмечают исследователи.

Хорошей новостью для фермеров, выращивающих рапс, является то, что, согласно данным метеорологических наблюдений, холодные октябри теперь случаются гораздо реже, чем в прошлом.

Установив связь между осенней температурой и урожаем, наше исследование показывает, что изменение климата может быть потенциально полезным для фермеров, — отмечают ученые.

Напомним, недавно ученые обнаружили, что потепление приводит к росту количества мышьяка в зернах риса.