Зміни клімату: учені виявили несподіваний плюс глобального потепління для фермерів

Учені виявили несподівану користь глобального потепління, фото: PxHere

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Несподіваний плюс глобального потепління для фермерів виявили британські вчені в результаті експериментів із використанням нагрітих ділянок поля для перевірки реакції культур на зміну температури.

Перший у своєму роді польовий експеримент встановив зв’язок між теплішими жовтнями у Великій Британії і більш високими врожаями ріпаку, повідомляє видання EurekAlert.

Культури, висаджені восени і зібрані на початку наступного літа, особливо чутливі до температури в певні місяці, в результаті чого розмір врожаю залежно від року може коливатися до 30%. Відомо, що більш високі температури в жовтні корелюють з більш високими врожаями ріпаку, але причина цієї тенденції була незрозумілою.

Результати цього дослідження, проведеного Центром Джона Іннеса, показують, що температура в жовтні є несподівано важливою для визначення часу цвітіння, і що більш теплі жовтні призводять до затримки цвітіння наступної весни.

Таким чином, температура має вирішальне значення для життєвого циклу ріпаку, оскільки вона визначає, в який момент рослина переживає перехід від вегетативного стану до репродуктивного, оскільки затримки в цвітінні пов’язані з більш високими врожаями.

Дослідження показало, що потепління в умовах жовтня затримало цей перехід на 3−4 тижні.

Ми виявили, що олійний рапс перестає рости, коли в кінці жовтня відбувається квітковий перехід, і що більш високі температури в цей час року дозволяють рослині рости довше і дають більше можливостей для підвищення врожайності, — наголошують дослідники.

Доброю новиною для фермерів, що вирощують ріпак, є те, що, згідно з даними метеорологічних спостережень, холодні жовтні тепер трапляються набагато рідше, ніж у минулому.

Встановивши зв’язок між осінньою температурою і урожаєм, наше дослідження показує, що зміна клімату може бути потенційно корисною для фермерів, — наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що потепління призводить до зростання кількості миш’яку в зернах рису.