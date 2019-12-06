Гибель офицеров СБУ на Донбассе: оккупанты до сих пор не вернули тело Дмитрия Каплунова

Дмитрий Каплунов, фото: пресс-центр СБУ

https://racurs.ua/n130487-gibel-oficerov-sbu-na-donbasse-okkupanty-do-sih-por-ne-vernuli-telo-dmitriya-kaplunova.html

Ракурс

Боевики так называемой ДНР до сих пор не вернули тело подполковника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего 1 декабря во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Соответствующие переговоры, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций, несколько раз срывались. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что украинская сторона еще 2 декабря обратилась по этому вопросу к боевикам через представителей СЦКК и СММ ОБСЕ.

Однако, несмотря на то, что Украина выполнила все требования, выдвинутые боевиками, тело Каплунова боевики не возвращают уже почти неделю.

Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным, — отмечают в пресс-центре СБУ.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Каплунову звание Героя Украины вместе с орденом «Золотая звезда».

Напомним, 3 декабря в Киеве прошла церемония прощания с другим погибшим тогда офицером СБУ — Денисом Волочаевым.