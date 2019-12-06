Во время траурной церемонии, фото: «Бессарабия Информ»

https://racurs.ua/n130486-pojar-v-odesse-sostoyalis-pohorony-pervoy-jertvy-foto.html

Ракурс

В Одесской области состоялась первая церемония похорон жертвы недавнего масштабного пожара, который произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В селе Новониколаевка Килийского района похоронили 17-летнюю студентку Ксению Бабенко, сообщает издание «Бессарабия Информ».

Отмечается, что попрощаться со студенткой пришли ее родные, близкие, жители села и люди из соседних населенных пунктов.

Траурная церемония состоялась в здании школы, которую Бабенко закончила в 2018 году. В этом же заведении учительницей работает ее мать.

Пожар в одесском колледже произошла утром 4 декабря, потушить ее удалось лишь в 19.30. Сейчас официальное количество жертв составляет четыре человека, еще более 10 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, недавно стало известно, что еще пять лет назад в этом колледже были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности — пластиковые панели в коридорах, отсутствие сообщений о пожарных выходах и сигнализации.