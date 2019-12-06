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Ракурс
Під час поховання, фото: «Бессарабия информ»

Пожежа в Одесі: відбулося поховання першої жертви (ФОТО)

6 гру 2019, 20:29
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В Одеській області відбулася перша церемонія поховання жертви нещодавньої масштабної пожежі, яка сталася в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У селі Новомиколаївка Кілійського району поховали 17-річну студентку Ксенію Бабенко, повідомляє видання «Бессарабия информ».

Зазначається, що попрощатися зі студенткою прийшли її рідні, близькі, жителі села та люди із сусідніх населених пунктів.

Траурна церемонія відбулася в будинку школи, яку Бабенко закінчила в 2018 році. В цьому ж закладі вчителькою працює її мати.

Пожежа в одеському коледжі сталася вранці 4 грудня, загасити її вдалося лише об 19.30. Наразі офіційна кількість жертв становить чотири людини, ще понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Під час поховання, фото: «Бессарабия информ»

Під час поховання, фото: «Бессарабия информ»

Під час поховання, фото: «Бессарабия информ»

Під час поховання, фото: «Бессарабия информ»

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ще п’ять років тому в цьому коледжі були виявлені порушення вимог пожежної безпеки - пластикові панелі в коридорах, відсутність повідомлень про пожежні виходи та сигналізації.

Джерело: Ракурс


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