Олексій Гончарук, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130485-komunalni-plateji-mojut-znyzytysya-na-30-goncharuk.html

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Платежі за комунальні послуги можуть бути меншими на 30% або навіть удвічі.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

За словами Гончарука, уряд вже розробив відповідний механізм.

Прем'єр наголосив, що понад 60% у платіжках багатоквартирного будинку припадає на тепло та гарячу воду.

Якщо це основна частина витрат, то, щоб оптимізувати цю ситуацію, якщо я хочу знизити платіжку, потрібно починати з цього, — зазначив прем'єр.

Гончарук зазначив, що в тарифі є дві складові — ціна тепла (в якій майже 80% складає ціна газу) і обсяг споживання. Тож спочатку потрібно знизити споживання.

На думку прем'єра, найпростішим способом цього досягнути є здійснення термомодернізації (енергозбереження).

Причому ці всі історії з пінопластом, який ліпиться до стіни — це створює більше шкоди, — додав Гончарук.

За словами прем'єра, завдяки термомодернізації багатоквартирних будинків можна буде зекономити 25−60% тепла, а в деяких випадках — і до 70%. В разі проведення модернізації теплових мереж та котелень разом з модернізацією будинків загалом по місту споживання енергії може знизитися в два та навіть більше разів.

Так, прем'єр зазначив, що наступного року на повну потужність запрацює Фонд енергоефективності, в якому вагому роль в організації та виконанні відповідних проектів відіграватимуть муніципалітети.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада провів нараду з приводу цін на комунальні послуги, на якій обговорювалися шляхи зниження цін на опалення для українців.