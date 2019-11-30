Реформи Зеленського: президент наказав з грудня знизити ціни на опалення, скріншот відео

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на опалення для українців уже в грудні цього року.

Ціни на газ зменшились, а тарифи — ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення. Платити неможливо, зменшити, — прокоментував глава держави підсумки розмови.

Урядовці на чолі із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, а також Андрій Богдан пояснювали Зеленському як формуються ціни на опалення. Прес-служба глави держави з цього приводу опублікувала у соцмережах нове відео.

Керівник Кабміну розповів, що в уряді мають намір одночасно зменшити суми в платіжках і простимулювати цим розвиток економіки. Зеленський вимагав під час розмови, щоб нарахування за тепло знизилися вже цієї зими, оскільки газ впродовж року істотно подешевшав.

Зійшлися на тому, що президент подасть в Раду законопроект, який змінить існуючу ситуацію в ціноутворенні на ринку централізованого опалення. У документі дозволять змінити ціну на цю послугу раніше травня 2020 року. Орієнтовно таке рішення на 10−15% знизить ціну на опалення.

Соціологи 28 листопада повідомили, що Зеленський за осінь втратив 20% прихильників. Він наприкінці листопада має позитивне ставлення 52% українців. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, впродовж осені зростала: 7% — у вересні, 9% — у жовтні, 12% — на початку листопада, 19% — наприкінці листопада.