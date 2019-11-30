Реформы Зеленского: президент приказал с декабря снизить цены на отопление, скриншот видео

https://racurs.ua/n130177-zelenskiy-prikazal-s-dekabrya-snizit-ceny-na-otoplenie-novoe-video-ot-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре этого года.

Цены на газ уменьшились, а тарифы — нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно, уменьшить, — прокомментировал глава государства итоги разговора.

Чиновники во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также Андрей Богдан объясняли Зеленскому как формируются цены на отопление. Пресс-служба главы государства по этому поводу опубликовала в соцсетях новое видео.

Руководитель Кабмина рассказал, что в правительстве намерены одновременно уменьшить суммы в платежках и простимулировать этим развитие экономики. Зеленский требовал во время разговора, чтобы начисления за тепло снизились уже этой зимой, поскольку газ в течение года существенно подешевел.

Сошлись на том, что президент подаст в Раду законопроект, который изменит существующую ситуацию в ценообразовании на рынке централизованного отопления. В документе позволят изменить цену на эту услугу раньше мая 2020 года. Ориентировочно такое решение на 10−15% снизит цену на отопление.

Социологи 28 ноября сообщили, что Зеленский осенью потерял 20% сторонников. Он в конце ноября имеет положительное отношение к себе 52% украинцев. Доля тех, кто относится к Зеленского негативно, в течение осени росла: 7% — в сентябре, 9% — в октябре, 12% — в начале ноября, 19% — в конце ноября.