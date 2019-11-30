Контрабанду героина остановили на границе в Ужгороде, фото — СБУ

https://racurs.ua/n130176-gruzovik-s-400-kg-geroina-ostanovili-na-granice-v-ujgorode-foto.html

Ракурс

В пункте пропуска «Ужгород» на границе со Словакией остановили грузовой автомобиль, в котором среди листов фанеры кто-то скрыл пакеты с героином и пытался вывезти их в Европу.

Контрабанда этого тяжелого наркотика потянула почти на 400 кг.

Автомобиль вез за границу строительные материалы. Во время углубленного осмотра в листах клееной фанеры нашли подозрительные пакеты. После экспресс-анализа выяснилось, что в пакетах находится героин, сообщила пресс-служба СБУ.

Героин нашли в каждом из осмотренных листов фанеры. Вес изъятых наркотиков составляет 374 кг.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) УК Украины. Спецслужба устанавливает, кто отправлял и готовился получить груз.