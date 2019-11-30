Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Контрабанду героїну зупинили на кордоні в Ужгороді, фото — СБУ

Вантажівку із 400 кг героїну зупинили на кордоні в Ужгороді (ФОТО)

30 лис 2019, 13:39
999

У пункті пропуску «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною, зупинили вантажний автомобіль, у якому серед листів фанери хтось приховав пакунки із героїном і намагався вивезти їх до Європи.

Контрабанда цього важкого наркотику завважила майже 400 кг.

Контрабанду героїну зупинили на кордоні в Ужгороді, фото — СБУ

Автомобіль віз за кордон будівельні матеріали. Під час поглибленого огляду у листах клеєної фанери знайшли підозрілі пакунки. Після експрес-аналізу з’ясувалося, що у пакетах знаходиться героїн, повідомила прес-служба СБУ.

Контрабанду героїну зупинили на кордоні в Ужгороді, фото — СБУ

Героїн знайшли у кожному з оглянутих листів фанери. Вага вилучених наркотиків становить 374 кг.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах) КК України. Спецслужба встановлює, хто відправляв і готувався отримати вантаж.

Контрабанду героїну зупинили на кордоні в Ужгороді, фото — СБУ

Контрабанду героїну зупинили на кордоні в Ужгороді, фото — СБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше