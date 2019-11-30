Вибух у харківському гаражі забрав життя трьох людей, фото — ДСНС

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Уранці 30 листопада в Індустріальному районі Харкові стався вибух. Під уламками гаражу загинули троє чоловіків.

Вибухнуло у гаражному кооперативі «Слобода». Пожежу гасили три відділення ДСНС. В результаті вибуху стіни і плити перекриття гаражу повністю зруйнувалися.

Спочатку на згарищі знайшли тіло одного загиблого чоловіка. Він лежав у гаражі поруч з автомобілем. На місце події приїхали кран і екскаватор. Коли вони розгребли звалище, то рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих. Вони перебували в автомобілі.

Прес-служба ДСНС наразі не повідомляє про причину та обставини вибуху.

Нагадаємо, 16 червня у центрі Києва на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської прогримів потужний вибух. Надзвичайна подія призвела до руйнувань кількох нежитлових будівель, а в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило скло.