Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

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Ракурс

Утром 30 ноября в Индустриальном районе Харькове произошел взрыв. Под обломками гаража погибли трое мужчин.

Взорвалось в гаражном кооперативе «Слобода». Пожар тушили три отделения ГСЧС. В результате взрыва стены и плиты перекрытия гаража полностью разрушились.

Сначала на пепелище нашли тело одного погибшего мужчины. Он лежал в гараже рядом с автомобилем. На место происшествия приехали кран и экскаватор. Когда они разгребли свалку, то спасатели нашли тела еще двух погибших. Они находились в автомобиле.

Пресс-служба ГСЧС пока не сообщает о причине и обстоятельствах взрыва.

Напомним, 16 июня в центре Киева на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие привело к разрушениям нескольких нежилых зданий, а в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.