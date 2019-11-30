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Ракурс
Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек (ФОТО)

30 ноя 2019, 13:09
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Утром 30 ноября в Индустриальном районе Харькове произошел взрыв. Под обломками гаража погибли трое мужчин.

Взорвалось в гаражном кооперативе «Слобода». Пожар тушили три отделения ГСЧС. В результате взрыва стены и плиты перекрытия гаража полностью разрушились.

Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

Сначала на пепелище нашли тело одного погибшего мужчины. Он лежал в гараже рядом с автомобилем. На место происшествия приехали кран и экскаватор. Когда они разгребли свалку, то спасатели нашли тела еще двух погибших. Они находились в автомобиле.

Пресс-служба ГСЧС пока не сообщает о причине и обстоятельствах взрыва.

Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

Напомним, 16 июня в центре Киева на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской прогремел мощный взрыв. Чрезвычайное происшествие привело к разрушениям нескольких нежилых зданий, а в ближайших домах взрывной волной выбило стекла.

Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

Взрыв в харьковском гараже унес жизни трех человек, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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