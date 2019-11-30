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Ракурс
У Запоріжжі затримали на пошті священика-наркодилера, фото — Фейсбук В.Дейнега

Приїхав по опіум для народу: ЗМІ повідомили про затримання на пошті у Запоріжжі священика-наркодилера (ФОТО)

30 лис 2019, 12:39
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У Запоріжжі затримали священика, який приїхав забирати на пошту бандероль із наркотиками.

Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Євгена Кугатова повідомило видання «Форпост», яке й опублікувало відповідні фото.

Це ЗМІ посилається на власні джерела у правоохоронних органах. Затримання відбулося 29 листопада, наразі Нацполіція регіону про нього не повідомляла.

У Запоріжжі затримали на пошті священика-наркодилера, фото — Форпост

Причиною затримання стала буцімто відправлена із Черкас посилка, у якій виявили велику партію наркотиків (амфетамін та метанамін). За цінним вантажем разом із служителем церкви приїхав і його товариш Євген Квач, який чекав святого отця за кермом автомобіля.

Саме Квач встиг повідомити про затримання Кугатова керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату.

У Запоріжжі затримали на пошті священика-наркодилера, фото — Форпост

Митрополит Лука нібито відправив на місце представників єпархії разом із директором охоронної фірми «Вимпел-Фаворит» Олександром Курніковим. Утім, згодом митрополит полишив спроби вплинути на ситуацію.

Соцмережі не вибирають слів, жартома коментуючи цю подію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Києві в серпні викрили угруповання наркодилерів, яке неодноразово постачало амфетамін військовослужбовцям. Правоохоронці вилучили у торговців 2 кг наркотиків, вартість яких становить близько 800 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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