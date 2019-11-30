У Запоріжжі затримали на пошті священика-наркодилера, фото — Фейсбук В.Дейнега

https://racurs.ua/ua/n130174-pryyihav-po-opium-dlya-narodu-zmi-povidomyly-pro-zatrymannya-na-poshti-u-zaporijji.html

Ракурс

У Запоріжжі затримали священика, який приїхав забирати на пошту бандероль із наркотиками.

Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Євгена Кугатова повідомило видання «Форпост», яке й опублікувало відповідні фото.

Це ЗМІ посилається на власні джерела у правоохоронних органах. Затримання відбулося 29 листопада, наразі Нацполіція регіону про нього не повідомляла.

Причиною затримання стала буцімто відправлена із Черкас посилка, у якій виявили велику партію наркотиків (амфетамін та метанамін). За цінним вантажем разом із служителем церкви приїхав і його товариш Євген Квач, який чекав святого отця за кермом автомобіля.

Саме Квач встиг повідомити про затримання Кугатова керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Митрополит Лука нібито відправив на місце представників єпархії разом із директором охоронної фірми «Вимпел-Фаворит» Олександром Курніковим. Утім, згодом митрополит полишив спроби вплинути на ситуацію.

Соцмережі не вибирають слів, жартома коментуючи цю подію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Києві в серпні викрили угруповання наркодилерів, яке неодноразово постачало амфетамін військовослужбовцям. Правоохоронці вилучили у торговців 2 кг наркотиків, вартість яких становить близько 800 тис. грн.