В Запорожье задержали на почте священника-наркодилера, фото — Фейсбук В.Дейнега

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Ракурс

В Запорожье задержали священника, который приехал забирать на почту бандероль с наркотиками.

О задержании иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Евгения Кугатова сообщило издание «Форпост», которое и опубликовало соответствующие фото.

Это СМИ ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. Задержание состоялось 29 ноября, пока Нацполиция региона о нем не сообщала.

Причиной задержания стало якобы отправленная ​​из Черкасс посылка, в которой обнаружили крупную партию наркотиков (амфетамин и метанамин). За ценным грузом вместе с служителем церкви приехал и его друг Евгений Квач, который ждал святого отца за рулем автомобиля.

Именно Квач успел сообщить о задержании Кугатова руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ Московского патриархата.

Митрополит Лука якобы отправил на место представителей епархии вместе с директором охранной фирмы «Вымпел-Фаворит» Александром Курниковым. Впрочем, впоследствии митрополит прекратил попытки повлиять на ситуацию.

Соцсети не выбирают слов, в шутку комментируя это событие.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Киеве в августе разоблачили группировку наркодилеров, которая неоднократно поставляла амфетамин военнослужащим. Правоохранители изъяли у торговцев 2 кг наркотиков, стоимость которых составляет около 800 тыс. грн.