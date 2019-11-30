Зарплата «слуг народа» в конвертах: НАБУ начало следствие

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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство относительно доплат в конвертах нардепам фракции «Слуга народа».

Ответ следователя НАБУ относительно своего обращения от 6 ноября обнародовал нардеп из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который и инициировал начало следствия.

В официальном ответе детектив НАБУ утверждает, что производство открыли 21 ноября. Досудебное расследование начали по факту «возможного получения народными депутатами Украины-членами депутатской фракции „Слуга народа“, неправомерной выгоды для себя за совершение или несовершение такими должностными лицами в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду или в интересах третьих лиц действий по использованию предоставленной им власти или служебного положения».

Другим доказательством открытия производства является выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Гончаренко утверждает, что конверты с доплатами раздавал коллегам по партии нардеп Николай Тищенко.

Напомним, что несколько нардепов «Слуги народа» высказались относительно таких нелегальных выплат. В частности, депутат Михаил Радуцкий подтвердил факт существования переписки о доплатах в конвертах членам правящей фракции. А исключенная со скандалом из СН Анна Скороход рассказала, что депутаты якобы получают по пять тысяч долларов «в конвертах». В то же время она не уточнила, кто и кому выдает такие «зарплаты».