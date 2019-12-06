Алексей Гончарук, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130485-kommunalnye-plateji-mogut-snizitsya-na-30-goncharuk.html

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Платежи за коммунальные услуги могут быть меньшими на 30% или даже вдвое.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

По словам Гончарука, правительство уже разработало соответствующий механизм.

Премьер подчеркнул, что более 60% в платежках многоквартирного дома приходится на тепло и горячую воду.

Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого, — отметил премьер.

Гончарук отметил, что в тарифе есть две составляющие — цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления. Поэтому сначала нужно снизить потребление.

По мнению премьера, самым простым способом этого достичь является осуществление термомодернизации (энергосбережения).

Причем все эти истории с пенопластом, который лепится к стене — это создает больше вреда, — добавил Гончарук.

По словам премьера, благодаря термомодернизации многоквартирных домов можно будет сэкономить 25−60% тепла, а в некоторых случаях — и до 70%. В случае проведения модернизации тепловых сетей и котельных вместе с модернизацией домов в целом по городу потребление энергии может снизиться в два и более раза.

Так, премьер отметил, что в следующем году на полную мощность заработает Фонд энергоэффективности, в котором важную роль в организации и выполнении соответствующих проектов будут играть муниципалитеты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября провел совещание по поводу цен на коммунальные услуги, на которой обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев.