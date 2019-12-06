Ученые установили еще одно негативное последствие использования смартфонов, фото: Pxfuel

https://racurs.ua/n130484-poyavlenie-iphone-i-pokemon-go-privelo-k-rostu-chisla-fizicheskih-travm-uchenye.html

Ракурс

Появление смартфона iPhone в 2007 году и игры с дополненной реальностью Pokemon Go в 2016 году коррелируется с ростом количества травм головы и шеи, возникающих во время вождения или ходьбы с мобильным телефоном.

К такому выводу пришли исследователи из медицинской школы Рутгерс (Нью-Джерси, США), изучив данные по травмам из 100 американских больниц, начиная с 1998 года, сообщает пресс-служба вуза.

В результате был обнаружен 2 тыс. 501 пациент, которому оказывали помощь в связи с травмами головы и шеи в результате использования мобильных телефонов между 1998 и 2017 годами.

Эти травмы включали порезы, синяки, ссадины и внутренние повреждения, особенно вокруг глаз и носа. Более 41% таких травм произошли дома и были незначительными, требуя незначительного или вообще никакого лечения. Около 50% процентов приходится на отвлечение во время вождения, а треть — на отвлечение во время ходьбы.

Дети до 13 лет значительно чаще испытывали механические травмы, таких как взрыв аккумулятора мобильного телефона или падения мобильного телефона на ребенка, или ребенок случайно бил себя по лицу телефоном.

Полученные результаты дают ученым основания полагать, что отвлечение, вызванное мобильными телефонами, могло стать самой большой причиной травм и в основном коснулось людей в возрасте от 13 до 29 лет.

Полученные результаты указывают на необходимость проведения просветительской деятельности относительно рисков, связанных с использованием мобильных телефонов и вызванным ими отвлечением, — подчеркивают ученые.

Pokemon Go — это игра дополненной реальности, которая требует от игроков отслеживать анимационных персонажей на своих телефонах в реальных местах.

Напомним, недавно брат известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберт Эскобар создал бюджетный гибкий смартфон.