Судебная реформа Зеленского: появилась позиция Совета Европы

Совет Европы отреагировала на судебную реформу, фото: PxHere

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Появилась позиция Совета Европы относительно изменения в законодательство, которые вносит закон № 193-IX «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления».

В тексте этого решения, в частности, содержатся замечания об отсутствии достаточных консультаций и тщательного анализа в процессе принятия этого закона и высказывается беспокойство относительно возможных угроз независимости и эффективности Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Также в решении содержатся призывы к украинской власти в полной мере воспользоваться опытом Венецианской комиссии и помощью Совета Европы в процессе внесения соответствующих изменений в законодательство.

В Совете Европы напомнили, что в течение 2014−2018 годов Украина в тесном сотрудничестве с этой международной организацией осуществила значительные шаги в реформировании судебной системы.

Этот закон парламент принял 16 октября, в силу он вступил 7 ноября.

Напомним, в середине ноября Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением о неконституционности недавних изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия».