Члены команды Супрун покидают Минздрав

Ирина Литовченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130482-chleny-komandy-suprun-pokidaut-minzdrav.html

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Министерство охраны здоровья (МОЗ) до конца года покинут почти все члены команды предыдущего министра Ульяны Супрун.

Об этом руководитель Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Причина — ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Министерстве здравоохранения, — подчеркнула Литовченко.

Причиной увольнения также указываются «постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит». Литовченко добавила, что эти чиновники после увольнения планируют продолжить работать в других государственных органах, «где будут ценить их профессионализм, ответственность и инициативность».

По ее словам, последней каплей, которая привела к принятию этого решения, стало распоряжение претендента на должность государственного секретаря Минздрава, которая позвонила системным администраторам сайта ведомства и приказала убрать все упоминания о предыдущей политической команде.

Это поручение было выполнено, а затем поступило еще одно поручение — разметить на странице министерства в соцсети Фейсбук сообщение, что якобы произошел технический сбой, из-за которого с сайта исчезли новости, отметила Литовченко.

Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап «плохими государственными служащими, — подчеркнула Литовченко.

Напомним, в сентябре сотрудники Минздрава написали премьер-министру Алексею Гончарук открытое письмо, в котором пожаловались на политическое давление со стороны команды нового министра Зоряны Скалецкой и заявляли о блокировании определенных направлений деятельности министерства.