Члени команди Супрун йдуть із МОЗ

Ірина Литовченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130482-chleny-komandy-suprun-ydut-iz-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) до кінця року залишать майже всі члени команди попереднього міністра Уляни Супрун.

Про це керівник Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Причина — ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в Міністерстві охорони здоров’я, — наголосила Литовченко.

Причиною звільнення також вказуються «постійні приниження та неадекватність того, що тут відбувається». Литовченко додала, що ці чиновники після звільнення планують продовжити працювати в інших державних органах, «де цінуватимуть їхню професійність, відповідальність та ініціативність».

За її словами, останньою краплею, яка призвела до прийняття цього рішення, стало розпорядження претендента на посаду державного секретаря МОЗ, яка зателефонувала системним адміністраторам сайту відомства й наказала прибрати всі згадки про попередню політичну команду.

Це доручення було виконане, а згодом надійшло ще одне доручення — розмітити на сторінці міністерства в соцмережі Фейсбук повідомлення, що нібито відбувся технічний збій, через який із сайту зникли новини, зазначила Литовченко.

Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій факап «поганими державними службовцями, — наголосила Литовченко.

Нагадаємо, у вересні співробітники МОЗ написали прем'єр-міністрові Олексієві Гончаруку відкритого листа, в якому поскаржилися на політичний тиск з боку команди нового міністра Зоряни Скалецької та заявляли про блокування певних напрямків діяльності міністерства.