Система зважування в русі: Гончарук повідомив, скільки порушників зловили за перевантаження

Система зважування в русі. Фото: InfoNews

https://racurs.ua/ua/n130481-systema-zvajuvannya-v-rusi-goncharuk-povidomyv-skilky-porushnykiv-zlovyly-za-perevantajennya.html

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Система зважування в русі вантажного автотранспорту WiM запущена в Україні в рамках пілотного проекту, але вже за перший місяць роботи показала свою ефективність. Лише один майданчик WiM-2, який встановлений ​​на трасі Київ-Чоп, зафіксував понад 200 випадків перевантаження автомобілів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, з посиланням на дані «Укравтодору».

Гончарук зазначив, що зафіксовано близько 100 фактів руху вантажного транспорту з перевантаженням більш ніж на 150%. Такі порушення вагових обмежень негативно впливають на стан дорожнього покриття, а навантаження на дорожнє полотно збільшується у 10 разів. Все це призводить до передчасного руйнування доріг.

Гончарук зазначив, що система WiM працює в автоматичному режимі і фіксує порушення цілодобово. Чиновник нагадав, що пілотний проект передбачає запуск шести майданчиків WiM на головних дорогах, що ведуть до Києва.

Прем'єр-міністр додав, що дуже важливо налагодити повноцінну роботу системи WiM, щоб до порушників автоматично застосовувалися штрафні санкції за перевантажені автомобілі. Контроль за даним питанням Гончарук поклав на міністра інфраструктури Владислава Криклія і на голову «Укравтодору» Олександра Кубракова.

Нагадаємо, що у вересні поточного року «Укравтодор» на дорозі Київ-Чоп запустив два з шести запланованих майданчиків зі зважування вантажівок у русі. Система поки працює у тестовому режимі, але Криклій висловив надію, що через півтора роки на українських дорогах з’явиться не менше 100 майданчиків WiM.