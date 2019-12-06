Система взвешивания в движении: Гончарук сообщил, сколько нарушителей поймали за перевес

Система взвешивания в движении. Фото: InfoNews

https://racurs.ua/n130481-sistema-vzveshivaniya-v-dvijenii-goncharuk-soobschil-skolko-narushiteley-poymali-za-pereves.html

Ракурс

Система взвешивания в движении грузового автотранспорта WiM запущена в Украине в рамках пилотного проекта, но уже за первый месяц работы показала свою эффективность. Лишь одна площадка WiM-2, установленная на трассе Киев-Чоп, зафиксировала более 200 случаев перевеса грузовых автомобилей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сославшись на данные «Укравтодора».

Гончарук отметил, что зафиксировано около 100 фактов движения грузового транспорта с перевесом более чем на 150%. Такие перегрузки отрицательно отражаются на состоянии дорожного покрытия, а нагрузка на дорожное полотно увеличивается в 10 раз. Все это приводит к преждевременному разрушению дорог.

Гончарук отметил, что система WiM работает в автоматическом режиме и фиксирует нарушения круглосуточно. Чиновник напомнил, что пилотный проект предполагает установку шести площадок WiM на главных дорогах, ведущих в Киев.

Премьер-министр добавил, что очень важно наладить полноценную работу системы WiM, чтобы к нарушителям автоматически применялись штрафные санкции за перегруженные автомобили. Контроль за данным вопрос Гончарук возложил на министра инфраструктуры Владислава Криклия и на председателя «Укравтодора» Александра Кубракова.

Напомним, что в сентябре текущего года «Укравтодор» на дороге Киев-Чоп запустил две из шести запланированных площадок по взвешиванию грузовиков в движении. Система пока работает тестовом режиме, но Криклий выразил надежду, что через полтора года на украинских дорогах появится не менее 100 площадок WiM.