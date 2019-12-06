Гибкий смартфон от LG: в сети появились новые патентные фото

Гибкий смартфон от LG: в сети появились новые патентные снимки. Фото: LetsGoDigital

https://racurs.ua/n130480-gibkiy-smartfon-ot-lg-v-seti-poyavilis-novye-patentnye-snimki.html

Ракурс

Гибкий смартфон от LG на данный момент официально еще не представлен. Но снимки патентов позволяют понять, как он будет выглядеть в будущем.

В сети часто появляются снимки патентов компании, которые посвящены различными дизайнам такого устройства. Но настолько детальные изображения были обнаружены впервые, информирует нидерландский портал LetsGoDigital.

Дизайн складного смартфона напоминает гибкий Huawei Mate X. Он должен складываться вертикально пополам и находится в таком состоянии.

На снимках можно увидеть модуль с тремя камерами и, вероятно, вспышкой. Хотя, возможно, это может быть даже четвертая камера. В верхней части корпуса находится кнопка включения, динамик и микрофон. Динамик и микрофон также располагаются внизу, но их дополняет еще разъем для зарядного устройства.

На портале уточняется, что это всего лишь очередные снимки патентов. И будет ли компания выпускать подобное устройство, еще неизвестно.

Как известно, компания LG получила патент на производство смартфона, который меняет размеры. Он должен растягиваться в ширину и в длину.