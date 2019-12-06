Гнучкий смартфон від LG: в мережі з’явилися нові патентні фото

Гнучкий смартфон від LG: в мережі з'явилися нові патентні знімки. Фото: LetsGoDigital

https://racurs.ua/ua/n130480-gnuchkyy-smartfon-vid-lg-v-mereji-z-yavylysya-novi-patentni-znimky.html

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Гнучкий смартфон від LG на даний момент офіційно ще не представлений. Але знімки патентів дозволяють зрозуміти, як він буде виглядати в майбутньому.

У мережі часто з’являються знімки патентів компанії, які присвячені різними дизайнам такого пристрою. Але настільки детальні зображення були виявлені вперше, інформує нідерландський портал LetsGoDigital.

Дизайн складного смартфона нагадує гнучкий Huawei Mate X. Він повинен складатися вертикально навпіл і знаходиться в такому стані.

На знімках можна побачити модуль з трьома камерами і, ймовірно, спалахом. Хоча, можливо, це може бути навіть четверта камера. У верхній частині корпусу знаходиться кнопка ввімкнення, динамік і мікрофон. Динамік і мікрофон також розташовуються внизу, але їх доповнює ще роз'єм для зарядного пристрою.

На порталі уточнюється, що це всього лише чергові знімки патентів. Чи буде компанія випускати подібний пристрій, ще невідомо.

Як відомо, компанія LG отримала патент на виробництво смартфона, який змінює розміри. Він повинен розтягуватися в ширину і в довжину.