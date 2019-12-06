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Ракурс
Джуліані випровадили з «Борисполя» додому: що він робив у Києві, фото — "РБК-Україна"

Джуліані випровадили з «Борисполя» додому: що він робив у Києві (ФОТО)

6 гру 2019, 17:10
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Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані вранці 6 грудня вилетів з України. Правник Трампа відбув додому з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Колишній співробітник посольства України в США 2015−2016 роках Андрій Теліженко опублікував фотографії із аеропорту з Джуліані.

Джуліані випровадили з «Борисполя» додому: що він робив у Києві, фото — Фейсбук А.Теліженка

Спасибі, Руді Джуліані, за вашу роботу і за те, що ви робите для президента, тому що ми боремося за правду! Ви великий друг України і патріот США. Сподіваюся скоро побачити вас знову в Києві, — написав Теліженко у Фейсбук.

Джуліані випровадили з «Борисполя» додому: що він робив у Києві, фото — Фейсбук А.Теліженка

У Києві Джуліані провів декілька зустрічей. Вчора він зустрівся із нардепом Андрієм Деркачем. Він нібито обговорив питання створення міжпарламентської групи «Друзі України. СТОП корупція».

Крім того, із Джуліані зустрічався і депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Нардеп у блозі розповів, що вони начебто обговорювали створення у Верховній Раді слідчої комісії для «розслідування розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету за президентів Порошенка і Януковича». Дубінський заявив, що зустріч ініціював Джуліані.

Джуліані випровадили з «Борисполя» додому: що він робив у Києві, фото — УП

Раніше Джуліані відвідав Будапешт і там зустрівся з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. New York Times повідомляла, що адвокат Трампа планував зустрітися і з іншим екс-генпрокурором Віктором Шокіним, який раніше стверджував, що віце-президент Байден домагався його відставки, а також зі скандальним екс-прокурором Костянтином Куликом.

New York Times вважає, що мета поїздки Джуліані — зібрати свідчення, які могли б поставити під сумнів твердження демократів про корисливі мотиви дій Трампа.

Поїздка Джуліані до Києва відбулася в розпал розслідування Палати представників щодо імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Ракурс


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