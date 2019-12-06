Джулиани выпроводили из «Борисполя» домой: что он делал в Киеве, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n130479-djuliani-vyprovodili-iz-borispolya-domoy-chto-on-delal-v-kieve-foto.html

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утром 6 декабря вылетел из Украины. Юрист Трампа отбыл домой из международного аэропорта «Борисполь».

Бывший сотрудник посольства Украины в США 2015−2016 годах Андрей Телиженко опубликовал фотографии из аэропорта с Джулиани.

Спасибо, Руди Джулиани, за вашу работу и за то, что вы делаете для президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве, — написал Телиженко в Фейсбук.

В Киеве Джулиани провел несколько встреч. Вчера он встретился с нардепом Андреем Деркачем и обсудил вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины. СТОП, коррупция».

Кроме того, с Джулиани встречался и депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский. Нардеп в блоге рассказал, что они якобы обсуждали создание в Верховной Раде следственной комиссии для «расследования хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета при президентах Порошенко и Януковиче». Дубинский заявил, что встречу инициировал Джулиани.

Ранее Джулиани посетил Будапешт и там встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко. New York Times сообщала, что адвокат Трампа планировал встретиться и с другим экс-генпрокурором Виктором Шокиным, который ранее утверждал, что вице-президент Байден добивался его отставки, а также со скандальным экс-прокурором Константином Куликом.

New York Times считает, что цель поездки Джулиани — собрать свидетельства, которые могли бы поставить под сомнение утверждение демократов о корыстных мотивах действий Трампа.

Поездка Джулиани в Киев состоялась в разгар расследования Палаты представителей относительно импичмента Дональда Трампа.