Пожар в Одессе: нашли тело еще одной жертвы, здание обносят забором (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130478-pojar-v-odesse-nashli-telo-esche-odnoy-jertvy-zdanie-obnosyat-zaborom-foto-video.htmlРакурс
В Одессе спасатели нашли тело еще одной жертвы масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Таким образом, в настоящее время официальное число жертв уже составляет три человека, еще 12 человек ищут. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.
Сначала сообщалось, что это тело женщины, однако впоследствии в ГСЧС уточнили, что нашли тело мужчины. Его личность устанавливается.
Здание на улице Троицкой, где располагалось это учебное заведение, обносят забором, чтобы уберечь место, где продолжаются поиск тел погибших и следственные действия, от посторонних лиц. Об этом сообщает издание «Думская».
Движение транспорта по улице Троицкой будет перекрыто до завершения всех работ на месте пожара.
Пожар в одесском колледже вспыхнул утром 4 декабря.
Напомним, одну из студенток, которая считалась пропавшей без вести, недавно нашла полиция.