Во время пожара в Одессе, фото: ГСЧС

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В Одессе спасатели нашли тело еще одной жертвы масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Таким образом, в настоящее время официальное число жертв уже составляет три человека, еще 12 человек ищут. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сначала сообщалось, что это тело женщины, однако впоследствии в ГСЧС уточнили, что нашли тело мужчины. Его личность устанавливается.

Здание на улице Троицкой, где располагалось это учебное заведение, обносят забором, чтобы уберечь место, где продолжаются поиск тел погибших и следственные действия, от посторонних лиц. Об этом сообщает издание «Думская».

Движение транспорта по улице Троицкой будет перекрыто до завершения всех работ на месте пожара.

Пожар в одесском колледже вспыхнул утром 4 декабря.

Напомним, одну из студенток, которая считалась пропавшей без вести, недавно нашла полиция.