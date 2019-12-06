Королева Елизавета сообщила, останется ли она на троне в 95 лет. Фото: NikLife

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Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II не будет передавать власть своему сыну, принцу Чарльзу, в связи с достижением 95 лет. Такие разговоры во дворце никогда не велись.

Правящей королеве Великобритании сейчас 93 года, до заветной даты осталось всего 18 месяцев. Но нет никаких планов относительно изменений в ее полномочиях по достижению 95 лет или любого другого возраста, передает People заявление представителя принца Уэльского Чарльза.

Информация в СМИ о передаче правления и возможном регентстве появилась в 2018 году. Но официальных подтверждений этого со стороны королевского двора не поступало.

Все же некоторые королевские задачи Елизаветы II перешли к Чарльзу. На него возложены иностранные поездки и визиты. Также он недавно провел аудиенцию с иностранными гостями.

Издание отмечает, что принц Уэльский Чарльз является первым правопреемником власти в Великобритании после своей матери. Также на престол претендует его брат Эдвард граф Уэльский.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета ІІ готовится передать бразды правления страной своему сыну принцу Чарльзу. На это указывало постепенное сокращение числа публичных выступлений с ее участием.