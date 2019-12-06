Королева Єлизавета повідомила, чи залишиться вона на троні у 95 років. Фото: NikLife

https://racurs.ua/ua/n130477-koroleva-ielyzaveta-povidomyla-chy-zalyshytsya-vona-na-troni-v-95-rokiv.html

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Королева Великої Британії Єлизавета II не буде передавати владу своєму синові, принцу Чарльзу, у зв’язку з досягненням 95 років. Такі розмови в палаці ніколи не велися.

Правлячій королеві Великої Британії зараз 93 роки, до заповітної дати залишилося всього 18 місяців. Але немає жодних планів щодо змін у її повноваженнях після досягнення 95 років або будь-якого іншого віку, передає People заяву представника принца Уельського Чарльза.

Інформація у ЗМІ про передачу правління і можливе регентство з’явилася в 2018 році. Але офіційних підтверджень цього з боку королівського двору не надходило.

Разом з цим деякі королівські повноваження Єлизавети II все ж перейшли до Чарльза, наприклад, іноземні поїздки і візити. Також він нещодавно провів аудієнцію з іноземними гостями.

Видання зазначає, що принц Уельський Чарльз є першим правонаступником влади у Великій Британії після своєї матері. Також на престол претендує його брат Едвард граф Уельський.

Раніше повідомлялося, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ готується передати кермо влади країною своєму синові принцові Чарльзу. На це вказувало поступове скорочення числа публічних виступів з її участю.