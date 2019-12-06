Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n130476-pogoda-v-ukrayini-na-7-grudnya-vnochi-na-zahodi-proydut-doschi-karta.html

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Погода в Україні 7 грудня очікується переважно сонячною. На небі буде спостерігатися мінлива хмарність. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях вночі можливі дощі. На всій території України переважатиме південно-західний вітер, швидкість якого може досягати 5−10 м/с.

На заході країни вночі можливі дощі, при цьому, нічна температура повітря опуститься до мінусових позначок і буде коливатися від -1°С до -5°С. Водіям слід бути дуже уважними на слизькій дорозі. Вдень дощів не очікується, температура повітря буде в межах 2−5°С тепла, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі вдень повітря прогріється до 1−5°С тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 2−4°С морозу.

На півдні вдень повітря прогріється до 6−9°С тепла, вночі температура коливатиметься від 2 °C тепла до 1 °C морозу.

На сході вдень температура повітря не підніметься вище 3−5°С тепла. Вночі температура знизиться і буде в межах від 0 °C до -4°С.

Погода у Києві 7 грудня буде сонячною з мінливою хмарністю. Денна температура встановиться у межах 1−3°С тепла. Вночі очікується зниження температури повітря до 2−4°С морозу. Вітер південно-західний 5−10 м/с. Опадів синоптики не обіцяють.

Геомагнітна активність 7 грудня утримається спокійною. Незначні воливання магнітного поля можливі вночі.