Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130476-pogoda-v-ukraine-na-7-dekabrya-nochu-na-zapade-proydut-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 декабря ожидается преимущественно солнечной. На небе будет наблюдаться переменная облачность. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровненской областях ночью возможны дожди. На всей территории Украины будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого может достигать 5−10 м/с.

На западе страны ночью возможны дожди, при этом, ночная температура воздуха опустится до минусовых отметок и будет колебаться от -1°С до -5°С. Водителям следует быть предельно внимательными на скользкой дороге. Днем дождей не ожидается, температура воздуха будет в пределах 2−5°С тепла, сообщает Гидрометцентр.

В центре днем воздух прогреется до 1−5°С тепла, ночью столбик термометра опустится до 2−4°С мороза.

На юге днем воздух прогреется до 6−9°С тепла, ночью температура будет колебаться от 2 °C тепла до 1 °C мороза.

На востоке днем температура воздуха не поднимется выше 3−5°С тепла. Ночью температура снизится и будет в пределах от 0 °C до -4°С.

Погода в Киеве 7 декабря будет солнечной с переменной облачностью. Дневная температура будет в пределах 1−3°С тепла. Ночью ожидается снижение температуры до 2−4°С мороза. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Осадков синоптики не обещают.

Геомагнитная активность 7 декабря сохранится спокойной. Незначительные возмущения магнитного поля возможны ночью.