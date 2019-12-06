Рефат Чубаров, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n130475-v-medjlise-anonsirovali-mejdunarodnyy-marsh-v-okkupirovannyy-krymu.html

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку к проведению мирной акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Эта акция будет проходить в форме шествия с материковой части Украины во временно оккупированный Россией Крым. Об этом Чубаров заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве, сообщает издание «Крым.Реалии».

Чубаров отметил, что эта акция призвана вернуть Россию «в правовые рамки», поскольку после захвата Крыма она не выполнила ни одного международного решения.

Глава Меджлиса надеется, что это шествие «поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты в отношении России».

Мы идем к себе домой, — подчеркнул Чубаров.

Также, по его словам, организаторы марша планируют обратиться к ряду стран и международных организаций с призывом принять участие в этом марше.

Уже создан штаб этой акции, однако ее дата будет объявлена ​​позже, поскольку подготовка «может занять не один, и не два месяца», отметил Чубаров.

Чубаров возглавил Меджлис в ноябре 2013 года. На территории временно оккупированного Крыма после захвата полуострова была запрещена деятельность Меджлиса, также оккупанты запретили въезд на полуостров Чубарову.

Напомним, в недавнем докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по Крыму приводятся данные нарушения Россией Женевских конвенций.