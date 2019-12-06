Рефат Чубаров, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n130475-u-medjlisi-anonsuvaly-mijnarodnyy-marsh-do-okupovanogo-krymu.html

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Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку до проведення мирної акції «Світ — проти насильства й окупації. Марш гідності».

Ця акція відбуватиметься у формі ходи з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму. Про це Чубаров заявив сьогодні під час прес-конференції в Києві, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Чубаров зазначив, що ця акція покликана повернути Росію «в правові межі», оскільки після захоплення Криму вона не виконала жодного міжнародного рішення.

Очільник Меджлісу сподівається, що ця хода «допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були прийняті щодо Росії».

Ми йдемо до себе додому, — наголосив Чубаров.

Також, за його словами, організатори маршу планують звернутися до низки країн і міжнародних організацій із закликом взяти участь у цьому марші.

Вже створено штаб цієї акції, проте її дата буде оголошена пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один, і не два місяці», зазначив Чубаров.

Чубаров очолив Меджліс у листопаді 2013 року. На території тимчасово окупованого Криму після захоплення півострова була заборонена діяльність Меджлісу, також окупанти заборонили в’їзд до півострова Чубарову.

Нагадаємо, в нещодавній доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо Криму наводяться дані порушення Росією Женевських конвенцій.