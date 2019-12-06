Місце пожежі. Фото: РБК-Україна

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Пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла бути пов’язана з порушеннями вимог пожежної безпеки, які виявили ще п’ять років тому.

П’ять років тому навчальний заклад пройшов перевірку. Виявили низку порушень: в коридорах знаходилися пластикові панелі, були відсутні повідомлення про пожежні виходи і сигналізації, передає «Думська» слова начальника обласного управління служби Віктора Федорчака.

Федорчак додав, що перевіркою усунення цих порушень служба займатися була не зобов’язана. Це покладалося на керівництво навчального закладу.

Директор повинен був сам відправити нам лист про те, що він їх усунув. Зараз сказати, чи був такий лист від директора, я не можу, — заявив Федорчак.

Причини, через які облуправління ДСНС не звернулося до суду з позовом про закриття коледжу, а також інших установ, які розміщувалися в цій будівлі, Федорчак не пояснив.

Відповідно до заяви начальника управління, 4 грудня відбувся запізнілий виклик на вулицю Троїцькій, 25. Рятувальники прибули в той момент, коли вогнем була вже охоплена значна частина будівлі.

В Одесі досі тривають пошуково-рятувальні роботи, співробітники ДСНС займаються розбором конструкцій і пошуком людей.

Поліції вдалося встановити місцезнаходження Анастасії Василян, колишньої студентки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Після пожежі її родичі заявили про зникнення дівчини. Але, як виявилося, вона не виходила на зв’язок через зламаний телефон.

Раніше «Ракурс» писав, що на засіданні Кабінету міністрів була створена комісія з розслідування причин масштабної пожежі в Одесі. Про перші результати розслідування вона повинна доповісти до 20 грудня.