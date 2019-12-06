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Ракурс
Убивцю 82-річної бабусі затримали за наводкою дівчини. Фото: kp.ua

Убивцю 82-річної бабусі затримали за наводкою дівчини, яка прийшла до нього на побачення (ФОТО, ВІДЕО)

6 гру 2019, 15:41
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Поліція Києва відреагувала на телефонний дзвінок переляканої дівчини, яка стверджувала, що у квартирі свого нового знайомого бачила труп літньої жінки. За словами свідка, тіло вбитої знаходиться у квартирі одного з житлових будинків, розташованого по вулиці Зодчих.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група і медики. Тіло жінки було виявлено, і лікарі констатували смерть. Як виявилося, убита була власницею даної квартири, повідомляє Нацполіція Києва.

Місце злочину. Фото: Нацполіція Києва

Оперуповноважений Святошинського управління поліції Ігор Стасюк повідомив, що заявниця познайомилася з чоловіком на сайті знайомств, і він їй призначив зустріч у вищезгаданій квартирі. Через деякий час новий бойфренд почав погрожувати дівчині фізичною розправою і показав труп старенької, який він ховав у шафі. Дівчині якимось чином вдалося втекти від вбивці.

На голову вбитої 82-річної бабусі було одягнено поліетиленовий пакет, і, за попередньою версією слідчих, смерть настала у результаті задушення.

Місце злочину. Фото: Нацполіція КиєваПоліцейські провели оперативні заходи щодо пошуку підозрюваного і затримали зловмисника за місцем його проживання, у квартирі одного з будинків, розташованого по вулиці Якуба Коласа. Затриманим виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля.

Місце злочину. Фото: Нацполіція КиєваПоліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейськими проводяться слідчі заходи по встановленню усіх фактів злочину.

Як раніше писав «Ракурс», суд виніс рішення про арешт двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата В’ячеслава Соболєва.

Джерело: Ракурс


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