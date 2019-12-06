Новий інцидент із SSJ-100: Суперджет вимушено сів у Москві через проблеми в гідросистемі, фото — Avianews

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Літак Sukhoi Superjet 100, що належить «Газпром-авіа», 6 грудня вимушено приземлився через проблеми в гідросистемі. На борту лайнера перебували понад 40 осіб.

Російський літак мусив попросити вимушену посадку в аеропорту «Внуково» через технічну проблему з двигуном, повідомляє «Інтерфакс».

Літак летів у Сибір (Надим). В «Суперджеті» різко знизився тиск в гідросистемі. Літак вдалося благополучно посадити, пасажири не постраждали.

Це не перші проблеми із цим витвором російського авіабудування. На початку листопада в Sukhoi Superjet-100 відмовив двигун і борт не міг приземлитися. Він тривалий час кружляв над Тюменню, аби виробити пальне й здійснити аварійну посадку.

У липні Superjet-100, який прямував із Краснодара до Тюмені, здійснив незаплановану посадку в Самарі. Найтрагічнішим інцидентом із цим літаком стала аварійна посадка в аеропорту «Шереметьєво» в Москві після удару блискавки. У травні цього року внаслідок жорсткого приземлення загинула 41 людина.

Російський літак Sukhoi Superjet-100 був розроблений співробітниками корпорації «Цивільні літаки Сухого». Перший політ відбувся в 2008 році, а в 2011 році почалася його серійна експлуатація.

Ірландська авіакомпанія CityJet відмовилася від використання літаків SuperJet 100 і повернула їх Росії. Цей перевізник був єдиною європейською авіакомпанією, яка користувалася вказаними літаками.